Addio a Renata Scotto | leggendaria soprano | dalla staffetta con la Callas all’Emmy con Pavarotti

L'Italia e il panorama musicale mondiale sono in lutto: perdiamo una delle icone vocali più straordinarie e talentuose del paese. Il passaggio di una diva Con dignità e eleganza, ...L'anno seguente, sempre a Savona, fu Cio Cio San in Madama Butterfly poi la sua prima a La Scala il 7 dicembre 1953, accanto aTebaldi e Mario Del Monaco con La Wally. Un inizio ai massimi ...... a New York, la straordinaria collegaScotto, savonese, che domani sicuramente avremo comunque modo di ricordare". Leo Nucci ha dato il suoalle scene nell'ottobre di quattro anni fa, in ...

Addio al soprano Renata Scotto, morta a 89 anni a New York Agenzia ANSA

Il mondo dello spettacolo piange Renata Scotto, una delle più importanti voci soprano del Novecento. È morta oggi a 89 anni.Dal debutto a 19 anni alla Scala ai fasti del Metropolitan di New York: una carriera costellata di successi. E con un grande insegnamento: "Chi sa cantare i pianissimi sa cantare davvero" ...