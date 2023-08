Addio a Darren Kent | morto a 36 anni l’attore del “Trono di spade” | lottava con diverse malattie peggiorate nell' ultimo anno

(Di mercoledì 16 agosto 2023) E’a Londra, all’età di 36, attore noto per la sua partecipazione alla serie tv “Ildi” e ad altri progetti sul piccolo e grande schermo. L’uomo soffriva da tempo di, come osteoporosi, artrite e una rara malattia della pelle. Ad annunciare la sua s

Unprematuro nel mondo dello spettacolo Il panorama televisivo e cinematografico è stato colpito dal profondo dolore per la perdita dell'attoreKent. Un talento emergente del mondo ...Nato il 30 marzo 1987 nel Kent, in Inghilterra,Kent ha preso parte a diverse produzioni come la serie EastSiders o il film Biancaneve e il cacciatore , senza dimenticarci di Shameless e del ...Kent ha avuto anche ruoli televisivi nella soap EastEnders , nella miniserie I miserabili ... ma anche da parte di colleghi e registi che hanno espresso pubblicamente il loro. leggi anche ...

Addio a Darren Kent, il capraio del Trono di spade Vanity Fair Italia

L'attore soffriva di artrite, osteoporosi e una rara malattia della pelle. Noto per aver preso parte a un episodio storico di Game of Thrones, si spegne all'età di 36 anni ...Addio a Darren Kent. L’attore del “Trono di Spade” è morto a 36 anni, a Londra, dopo una lunga battaglia contro l’osteoporosi, l’artrite e una rarissima malattia della pelle. Kent e la comparsa nel “T ...