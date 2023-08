Acerbo PRC-UP | “Governo tedesco legalizza cannabis | esempio da seguire”

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 16 agosto 2023) ROMA – “Mentre ilitaliano prosegue sulla strada dell’oscurantismo proibizionista, ilha approvato un disegno di legge che prevede lazione dellaper scopi ricreativi. Dovrebbe far riflettere gli oscurantisti italiani che un paese come la Germania si aggiunga alla lista di stati che hannoto, tra cui Olanda, Uruguay, Lussemburgo, Canada, Australia, Cile, Spagna e molti stati degli USA. Nel nostro paese grazie all’ignavia di PD e renziani non si è nemmeno approvata nella scorsa legislatura la proposta di legge che prevedeva dire l’auto coltivazione fino a 4 piantine”. Così Maurizio, segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista, coordinamento di Unione Popolare. ...