Accadde oggi | 16 agosto | da Scaratti a Rapaic

Leggi su glieroidelcalcio

(Di mercoledì 16 agosto 2023) 16: daUndici giorni fa vi abbiamo raccontato dell’anniversario dalla nascita di Stefano Pellegrini (avrebbe compiuto settant’anni). Il suo esordio in Serie A coincise con la quarta stagione in maglia giallorossa di Francesco, il quale nel 1969 festeggiò la seconda Coppa Italia della storia romanista: si è spento il 162013. Lo stesso giorno di Romano Collovati, 81 presenze nel torneo cadetto tra Taranto, Modena, Udinese e Triestina. Compiesessant’anni Adick Koot, cinque campionati e tre Coppe d’Olanda con il PSV: ha celebrato anche la Coppa Campioni del 1988, con sette presenze in quell’edizione. Festeggia mezzo secolo Milan, che in Italia giocò con Perugia e Ancona. Vinse il primo campionato ...