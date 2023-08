Abbiamo chiesto a ChatGPT come vincere al Fantacalcio e ci ha dato dei consigli non banali

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Ilè sicuramente uno dei passatempi più apprezzati da chi ama il calcio. Del resto chi non si sente un grande allenatore? Così, ad ogni inizio di Serie A, si riparte con il proprio team. C’è chi compra solo giocatori della squadra del cuore, chi evitala peste di acquistare quelli che militano nella squadra avversaria più odiata calcisticamente. Poi c’è chi si crede talent scout, e va alla ricerca di quei calciatori che non conoscono nemmeno gli allenatori che li hanno in rosa, provando a coni compagni di gioco di essere dei veri esperti di calciomercato. Chi va sul sicuro, o almeno è convinto di farlo, spende tutto il capitale a disposizione per prendere i migliori attaccanti in circolazione, col risultato di finire in fretta i fantamilioni e di ritrovarsi a dover completare la rosa con elementi di seconda o ...