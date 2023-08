Abbandona le figlie minorenni al molo di Beverello | ritrovato dopo un’ora ubriaco

(Di mercoledì 16 agosto 2023) L’uomo si era allontanato per comprare una maschera da sub. La famiglia era giunta alper prendere un traghetto per Ischia

Ciondola tra le banchine del porto, a centinaia di metri dalle, evidentemente ubriaco. Borbotta frasi confuse. Rintracciano poi la madre e, su sua indicazione, affidano le ragazzine a un ...Ciondola tra le banchine del porto, a centinaia di metri dalle, evidentemente ubriaco. Borbotta frasi confuse. Rintracciano poi la madre e, su sua indicazione, affidano le ragazzine ad un ...Secondo quanto ricostruisce l' AdnKronos l'uomo aveva lasciato leal bar dicendo loro che doveva andare a comprare una maschera da sub. Dopo diversi minuti e con il traghetto in partenza, la ...

L'uomo ubriaco che abbandona le figlie al molo di Napoli Open

TARANTO - La vicenda della giovane georgiana di 23 anni che ha abbandonato il suo neonato davanti a un cassonetto dei rifiuti a Taranto sta prendendo una svolta inaspettata. Secondo fonti vicine alla ...L’uomo si era allontanato per comprare una maschera da sub. La famiglia era giunta al molo Beverello per prendere un traghetto per Ischia ...