A fuoco auto e materiale di risulta in uno scasso | si indaga Foto

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI Vigili deldi Avellino subito dopo le ore 14’00 di oggi 16 agosto, sono intervenuti nel territorio del comune di Pago Del Vallo di Lauro in via Nazionale, per un incendio che ha interessato un’area con al suo interno diversi veicoli in disuso edi. Due le squadre che hanno lavorato circa due ore per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza il luogo. Sul posto una volante della Polizia di Stato e i Carabinieri, per i rilievi di propria competenza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.