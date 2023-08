A Curno torna la sagra di San Gaetano

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 16 agosto 2023). Dal 25 agosto al 3 settembre al Centro pastorale di via Abruzzi asi terrà ladi san. L’iniziativa, giunta alla 34esima edizione, propone cucina tipica bergamasca ogni sera dalle 19. La domenica anche a pranzo alle 12. Verranno proposti piatti per tutti i gusti a partire dai famosi “Ravioli di San”, per passare alla carne, ai calamari e altro ancora. Si consiglia la prenotazione attraverso il sito www.disan.it oppure chiamando il numero 3518566535.