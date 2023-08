15 SUV quasi sconosciuti di marchi noti

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 16 agosto 2023) La globalizzazione del mondo automobilistico non è così “globale” come pensiamo e ci sono ancora molti modelli progettati e prodotti per mercati molto specifici. Nonostante la passione mondiale per i SUV, ci sono molti veicoli di questo tipo che non arrivano in Europa e tanto meno in Spagna. Abbiamo fatto una selezione di 15 di