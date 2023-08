15 Agosto 2023 – Iran | condannato a sei mesi di prigione per un film

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Un tribunaleiano hail famoso regista Saeed Roustaee a seidiper la proiezione al Festival di Cannes lo scorso anno del suo“Leila’s Brothers“, bandito nella Repubblica islamica. Il regista si era rifiutato di “correggere” ilcome richiesto dal ministero della Cultura. Il“Barbie” è stato ritirato dalle sale cinematografiche algerine questa settimana, quasi un mese dopo la sua uscita nel Paese nordafricano. L’India ha scelto di non invitare l’Ucraina al vertice del G20 del mese prossimo. La Russia è stata nuovamente invitata nonostante i ripetuti appelli a espellere il Cremlino dal gruppo. Il Pentagono ha fatto sapere che non cambierà la sua politica di accesso delle truppe all’aborto per scendere a compromessi con un ...

... 256GB di archiviazione SSD storage, tastiera retroilluminata; color Argento In offerta a 1199,00 - invece di 1349,00 sconto 11% - fino a scadenza sconosciuta Click qui per approfondire Apple...Dopo la sentenza del 5la Rai è un leone ferito. Credo che la cosa migliore per tutti sia smettere di fare guerre e trovare un accordo col dialogo. Oggi a Viale Mazzini c'è una nuova dirigenza.... si conferma anche quest'anno Official Partner al Meeting di Rimini"L'esistenza umana è un'amicizia inesauribile" , che si tiene dal 20 al 25. "Il Gruppo " spiega Aspi in una nota " ...

Caldo addio, arrivano i temporali: "Rischio grandine e nubifragi" BresciaToday

Prende il via questa sera, giovedì 24 agosto, a Pecetto di Valenza la Sagra dell’Agnolotto, su iniziativa della Pro Loco "Giuseppe Borsalino" e con il patrocinio del Comune. I buongustai e gli amanti ...In attesa dell’uscita, al 31 agosto, delle otto puntate dedicate al celebre manga “One Piece”, Netflix ha pubblicato un video inedito sul dietro le quinte con interviste e vere e proprie perle. One ...