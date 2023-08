Zielinski-Al-Ahli | dall’Arabia confermano | “Trasferimento completo | annuncio nelle prossime ore”

(Di martedì 15 agosto 2023) Fonti arabe rivelano che l’Al-ha completato le pratiche per l’acquisto didal Napoli: atteso a breve l’ufficiale. CALCIOMERCATO NAPOLI. Secondo indiscrezioni provenientiSaudita, ildi Piotrall’Al-sarebbe ormaie l’ufficiale attesoore. Il centrocampista polacco, in forza al Napoli dal 2016, sta per lasciare il club partenopeo per iniziare una nuova avventura nel campionato saudita. Stando a quanto riportato dal giornalista Marco Giordano, l’Al-avrebbe concluso tutte le pratiche per l’acquisto die si attende solo il comunicato ufficiale per sancire il ...

... nell'affare potrebbe rientrare anche Donnarumma con il placet del tecnico Luis Enriquelascia il Napoli per gli arabi. L' Alha completato l'iter per l'acquisto dal Napoli di Piotr ..., Ostigard, Di Lorenzo e Cajuste sono stati beccati insieme nel noto lido balneare. Che siano gli ultimi giorni in azzurro per il centrocampista polacco, sempre più vicino all'Al...Calciomercato Napoli - Questione di ore e Piotrlascerà l'azzurro in direzione Arabia Saudita: lo annunciano i colleghi di Calciomercato.it . Mercato Napoli, fatta perall'AlSecondo quanto infatti riferiscono, l' Alha completato l'iter per il tesseramento ufficiale del centrocampista polacco. Questione di poche ore a questo punto e arriverà la ...

ZIELINSKI ALL'AL AHLI: 35 MILIONI PER IL NAPOLI - Sportmediaset Sport Mediaset

Nelle prossime ore l'addio del centrocampista polacco sarà ufficializzato: il club arabo ha concluso le pratiche per acquistarlo.Il Napoli in queste ore è in attesa che venga definito il trasferimento di Piotr Zielinski all'Al Ahli. Il Napoli in queste ore è in attesa che venga definito il trasferimento di Piotr Zielinski all'A ...