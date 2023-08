Zenga sulla vicenda Samardzic | “Se desidera veramente un club lo dice ai procuratori L’Inter fa bene”

(Di martedì 15 agosto 2023) Lanel corso degli ultimi giorni è diventata a tratti surreale, con il calciatore che è tornato a Udine in attesa di decidere definitivamente il suo futuro. Sul tema si è esposto anche l’ex portiere delWaltertramite alcune Instagram Stories: “La mia riflessione è alquanto semplice. Tu calciatore, se desideri un, dici ai tuoi, semplicemente, che ci vuoi andare, punto. Altre storie non ne vedo”, afferma il tecnico ora in Indonesia. “Se ci sono ripensamenti fala società a non muoversi di un centimetro”, ha concluso poiriferendosi al comportamento del, che resta sulle sue posizione iniziali. SportFace.

... è stata nuovamente oggetto di insulti vergognosi sulle sue origini meridionali emancata ... colpendo duramente la nota attrice ed ex concorrente del GF e il fidanzato Andrea. Il commento è ......Mello al caos creato dall'Ares Gate che in passato ha condizionato l'ex gieffina anchesfera privata. Questa volta, un utente ha attaccato insensatamente Rosalinda sul suo rapporto cone ...

L'ex portiere nerazzurro ha detto la sua sul calciatore per il quale era stato trovato un accordo poi cambiato in corsa con la società nerazzurra che non ha accettato le nuove condizioni ...