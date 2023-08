Yamaha-Mooney VR46 Racing Team | aperta ufficialmente la caccia

(Di martedì 15 agosto 2023) Allarme sempre più rosso in casa Ducati, con Borgo Panigale che potrebbe davvero perdere uno dei suoisatellite nel 2024. Ma cosa sta succedendo in queste frenetiche ore di MotoGP? Il duopotrebbe unire le forze: il costruttore del Sol Levante, fortemente legato alla figura di Valentino Rossi, starebbe seriamente pensando alla squadra del Dottore per ampliare il pacchetto di moto giapponesi all’interno del prossimo Motomondiale. Attualmente, infatti, la compagine azzurra di Lin Jarvis non possiede nessunsatellite ed è alla ricerca di un partner per rafforzare la presenza in griglia cercando, così, di dare più filo da torcere alla Nuvola Rossa. Le ultime dichiarazioni del dirigente sembrano non lasciare spazio alle ...

Dopo l'annuncio di Rins ine della separazione tra la casa di Iwata e Franco Morbidelli, è ... Il 'Morbido' potrebbe essere un'opzione in Gresini, in(in caso Bezzecchi vada in Pramac) ...

Il VR46 Racing Team di Valentino Rossi ha un nuovo title sponsor ... MOW

Dopo due anni in MotoGP, il Mooney VR46 Racing Team sembra decisamente vicino ad un nuovo capitolo: sono arrivati i risultati veri, le fabbriche in cerca di supporto e anche un “nuovo” title sponsor, ...Tanto tuonò che alla fine (quasi) piovve. Avere diverse squadre satellite all’interno della MotoGP è un vantaggio enorme per Borgo Panigale, ma le ambizioni dei box secondari potrebbero portare Ducati ...