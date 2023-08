WWE UFC | Logan Paul provoca Conor McGregor facendo una scommessa da 1 milione di dollari

(Di martedì 15 agosto 2023)farà ritorno sul ring di boxe contro Dillon Danis in un’incontro che si svolgerà il 14 ottobre. Si tratta di un match del quale parlano in tantissimi, incluso l’ex campione UFCcrede fermamente che Danis ne uscirà vincitore, pensiero che fa davvero ridere lo YouTuber. Parlando in un suo vlog su YouTube,ha dichiarato che per Danis averecome coach non fa altro che incrementare le possibilità di vincere di, ed ha anche piazzato una corposada 1diper il futuro incontro. “McCrackhead sta allenando Dillon Danis, eh? Il peggior allenatore nella storia. Le mie ...

... contando un record indi 16 - 2, un record di combattimenti titolati di 12 - 1 e 8 difese ... Al New York Post, Amanda Nunes non ha escluso l'ipotesi di approdare income tanti altri suoi ...C'è aria di svolta nel mondo dell'intrattenimento del ring, con la prossima fusione tra: in futuro potremmo assistere a match tra star come Jones e John Cena. È stato firmato un accordo miliardario per la creazione di una nuova società quotata in borsa: la Endeavor Group ...... contando un record indi 16 - 2, un record di combattimenti titolati di 12 - 1 e 8 difese ... Al New York Post, Amanda Nunes non ha escluso l'ipotesi di approdare income tanti altri suoi ...

WWE-UFC: Fusione in chiusura a settembre, licenziamenti in arrivo Zona Wrestling

The stakes may have raised significantly for the upcoming Logan Paul vs. Dillon Danis boxing match. On Monday, Paul issued a challenge to Conor McGregor ...Production on the movie recently wrapped up thanks to a SAG-AFTRA waiver granted to some independent film productions during the current actors/writers strike. The film's worldwide rights have already ...