WWE | Chad Gable acquista “momentum” | batte Giovanni Vinci e settimana prossima avrà la sua chance con Gunther

(Di martedì 15 agosto 2023) Durante l’ultimo episodio di Raw, dopo la vittoria nel Fatal Four Way discorsa, il nuovo #1 Contender all’Intercontinental Championshipè riuscito ad acquisire ““, primandoe successivamente riuscendo ad abre anche il campione, grazie ad uno dei suoi celebri German Suplex. La WWE ha poi annunciato che l’incontro tra i due si terrà tra sette giorni ma, come si suol dire, andiamo per gradi. Continua la persuasione di Kaiser ai danni di Maxinne, un ceffone di risposta e tanti saluti Prima, andando per ordine, è arrivato un nuovo tentativo di Ludwig Kaiser di separare Maxinne dalla Alpha Academy. Ma, di tutta risposta, l’ex Maximum Male Models ha colpito con un ...

Nella modalità di gioco MyFACTION di2K23 è inoltre disponibile la nuova collezione di carte ... Il 28 luglio è in arrivo la collezione di carte Neon Horizons con The Prototype, Leviathan e...Nella modalità di gioco MyFACTION di2K23 è inoltre disponibile la nuova collezione di carte ... Il 28 luglio è in arrivo la collezione di carte Neon Horizons con The Prototype, Leviathan e...

Gunther affronterà Chad Gable a RAW il 21 Agosto The Shield Of Wrestling

WWE Raw ended with The Judgment Day standing tall after a brutal beatdown on Cody Rhodes and Sami Zayn The dominant group – made up of Finn Balor, Damian Priest, Rhea Ripley and Dominik Mysterio – are ...GUNTHER's march toward a record-setting reign as WWE Intercontinental Champion could face its final roadblock on next week's "Raw." That is the night GUNTHER will defend his title against Chad Gable.