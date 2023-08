Wta Cincinnati | Venus Williams da record a 43 anni

(Di martedì 15 agosto 2023) (Adnkronos) –, 43, batte la russa Veronika Kudermetova, numero 16 del mondo, per 6-4, 6-4 nel primo turno del torneo Wta di2023. La statunitense stabilisce una sorta di, superando una giocatrice top 20 per la prima volta in 4, tornata a giocare con una certa continuità, ha un bilancio di 3 vittorie e 5 sconfitte nel 2023 ed è entrata nel tabellone dicome numero 533 del mondo. La statunitense, sotto 4-1 in entrambi i set, rimonta in entrambe le frazioni trasformando 6 delle 9 palle break complessive. “Mi dicevo ‘Voglio solo vincere questo punti, non il match. Solo un punto’. Quando affronti le cose in questo modo, i grandi problemi diventano piccoli. Ecco come ho fatto’, spiega l’ex ...

