WTA Cincinnati 2023 | una sconfitta e una vittoria per l’Italia Bene Kalinina e Venus Williams | poi arriva la pioggia e blocca tutto

(Di martedì 15 agosto 2023) Prima giornata piovosa e dunque difficile al WTA 1000 di(Stati Uniti, cemento), ultimo grande torneo prima degli US Openche si terranno da lunedì 28 agosto a domenica 10 settembre. Nell’Ohio il meteo non è statovolo e ha permesso la disputa di soltanto cinque incontri e un pezzo del sesto (tra Haddad-Maia-Muchova, sfida che è stata sospesa sul 3-2 e servizio per il brasiliano).il resto è statospostato a domani, compreso il match trana Martina Trevisan e la statunitense Bernarda Pera. Andiamo a scoprirequello che è successo negli incontri che si sono svolti. Giornata agrodolce per: da una parte si può festeggiare per ladella qualificata Jasmine Paolini, brava a ...

Atp/- Fuori Berrettini e Cocciaretto. Vince Paolini Il canadese ha decisamente alzato il livello nella seconda frazione di gioco trovando con continuità il rovescio del rivale. Una ...32, in un'ora di gioco lasciandole appena tre game. Poco da dire su una partita che di fatto è durata 4 giochi fino al 2 pari del primo set. Da lì in avanti 16 punti a 4 per Jasmine che ha di ...In attesa di Martina Trevisan, impegnata più tardi nel corso della serata/nottata italiana, è in perfetta parità il bilancio dell'Italtennis nel1000 di. Bella vittoria per Jasmine Paolini , che conferma quanto di buono fatto vedere a Montreal. L'azzurra - che ha superato facilmente le qualificazioni - ha sconfitto con lo score ...

Prosegue il cammino a Cincinnati di Jasmine Paolini, la quale dopo aver superato brillantemente le qualificazioni, vince anche all'esordio nel main draw del torneo WTA 1000 in Ohio: a farne le spese o ...Termina al primo turno l'avventura di Elisabetta Cocciaretto (n.30 del mondo) nel WTA1000 di Cincinnati. Dopo una attesa piuttosto lunga per la pioggia, si è assistito a una partita dai due volti: nel ...