Wta Cincinnati 2023 | successo in rimonta per Trevisan contro Pera | ora l’ostacolo Pegula al secondo turno

(Di martedì 15 agosto 2023) MartinasuinBernardae conquista l’accesso aldel WTA 1000 di. Terza vittoria di fila in Ohio per l’ex numero uno d’Italia, che dopo aver suto il tabellone di qualificazione riesce ad ottenere una bella affermazionela tennista croata di passaporto statunitense. Dopo un primo set in cui l’avversaria aveva dato l’impressione di poter esprimere quest’oggi un livello più alto, Martina è riuscita a capovolgere la situazione imponendosi con il punteggio finale di 3-6 6-1 6-2.importante anche in chiave ranking, con la toscana che si riavvicina alle prime 50 del ranking mondiale. E domani arriva Jessica, ...

Swiatek scenderà in campo anche al1000 diprima di raggiungere New York. Il grande obiettivo della tennista polacca è difendere il titolo conquistato lo scorso anno agli US Open . ...Elina Svitolina si è ritirata dal torneo1000 di2023 prima di giocare contro Caroline Wozniacki nel primo turno, andando così a far venire meno l'interessantissimo incontro tra due giocatrici rientrate nel circuito dopo uno ...Adesso le due ritorneranno in campo in Ohio per il WTA1000 di. Sesto posto per le ... semifinaliste alle scorseFinals di Fort Worth. Mentre alla posizione dieci troviamo ancora Su - Wei ...

Wta Cincinnati, Venus Williams da record a 43 anni Adnkronos

Dopo Liudmila Samsonova - costretta a giocare due partite a distanza di poche ore tra semifinale e finale a Montreal - anche Iga Swiatek ha criticato duramente l’operato degli organizzatori ...A causa di un infortunio al piede destro Elina Svitolina si è ritirata prima di affrontare la danese Caroline Wozniacki nel primo turno dei Cincinnati Open. L'ucraina è stata sostituita dalla francese ...