WTA Cincinnati 2023 | Martina Trevisan supera in rimonta Pera e raggiunge Pegula al secondo turno

(Di martedì 15 agosto 2023) Bella vittoria inperal primodel WTA 1000 di. Sul cemento statunitense, la qualificata azzurra (n.63 del ranking) va sotto per un set a zero contro l’americana Bernarda(n.61 al mondo), ma poi reagisce e ribalta tutto, chiudendo la partita con il risultato finale di 3-6 6-1 6-2 dopo un’ora e 48 minuti di gioco. Grazie a questo successo la nostra portacoloriai sedicesimi di finale un’altra statunitense, ovvero Jessica(n.3 del seeding). Pronti, via esale subito sul 2-0. La statunitense va poi vicina anche al 3-0, ma stavoltasi salva nel suodi servizio e muove il punteggio con l’1-2. La nostra portacolori non riesce ...

Martina Trevisan affronterà Jessica Pegula al primo turno del1000 di2023 , torneo in programma dal 13 al 20 agosto. Tre vittorie di fila per Martina sul cemento sono un'ottima notizia per lei, che dopo il successo contro Bernarda Pera è sicura ...Martina Trevisan supera in rimonta Bernarda Pera e conquista l'accesso al secondo turno del1000 di2023. Terza vittoria di fila in Ohio per l'ex numero uno d'Italia, che dopo aver superato il tabellone di qualificazione riesce ad ottenere una bella affermazione contro la ...

