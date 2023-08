Windows Copilot | Rivoluzionare l’interazione con il computer grazie all’intelligenza artificiale

(Di martedì 15 agosto 2023)è una nuova e rivoluzionaria funzionalità di11 che sfrutta l’intelligenzaper offrire agli utenti un’esperienza di utilizzo delpiù rapida, semplice e coinvolgente. Conal tuo fianco, puoi affrontare una varietà di attività quotidiane in modo più efficiente, sfruttando appieno le potenzialità dell’IA. Tra le principali funzionalità di, troviamo: 1. Scrivere … ?

... l'azienda ha fatto progressi e investimenti nei suoi strumenti di intelligenza artificiale; in particolare sta lavorando a, un nuovo assistente basato sull'intelligenza artificiale.Microsoft chiude Cortana, l'assistente virtuale non ci sarà più su. Si apre l'epoca di, disegnando nuovi orizzonti di interazione. Microsoft chiude Cortana, definitivamente. È giunta al termine l'era di Cortana, l'assistente digitale di Microsoft. La società ha ...Il recente annuncio dell' integrazione di Cortana all'interno diper11 consolida ulteriormente il passaggio dell'assistente virtuale da app indipendente a funzionalità integrata, ...

Windows Copilot, l'assistente basato su GPT è disponibile per gli ... Hardware Upgrade

Nel frattempo, funzionalità alimentate dall'IA hanno iniziato ad essere disponibili in Windows 11 e Skype oltre che in Microsoft Teams. Gli utenti di Microsoft 365 hanno a disposizione nella suite di ...Microsoft ha definitivamente bloccato Cortana, la sua assistente vocale, anche su Windows 11: l'app standalone non funziona più.