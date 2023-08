Vuelta a Burgos | Juan Molano vince la prima tappa in volata Affini 3° | tre italiani in top-10

(Di martedì 15 agosto 2023)Sebastianha vinto ladella. Il corridore colombiano si è imposto sul traguardo didopo 161 km di fatica. Il percorso con partenza da Villalba de Duero era vallonato e a 24 km dal traguardo proponeva un GPM di terza categoria (Alto de Aguilon, 2,3 km al 4,3% di pendenza media). L’alfiere della UAE Emirates si è imposto in, riuscendo a regolare con margine lo spagnolo Ivan Garcia Cortina (Movistar) e il nostro Edoardo(Jumbo-Visma), mentre il francese Victor Koretzky (Bora-hansgrohe) e il portoghese Iuri Leitao (Caja Rural-Seguros RGA) hanno preceduto gliAndrea Vendrame (sesto posto per il portacolori dell’AG2R Citroen Team) e Gianluca Brambilla ...

Burgos (España), 15 ago (EFE).- El colombiano Juan Sebastián Molano, del equipo UAE Emirates, es el primer líder de la Vuelta ciclista a Burgos (España) al ganar este martes la primera etapa, de 161 ...Primoz Roglic (Jumbo-Visma) partió este martes 15 de agosto como el gran favorito a conquistar la clasificación general, sin embargo, tendrá rivales de renombre como Adam Yates (UAE Team Emirates) y ...