Volley | l’Italia apre gli Europei con una vittoria | Romania battuta 3-0 Antropova super | Egonu riserva

(Di martedì 15 agosto 2023)ha debuttato con una schiaccianteagli2023 difemminile. La nostra Nazionale ha infiammato il pubblico (9.358 spettatori) accorso all’Arena di Verona per sostenere le azzurre in uno scenario iconico e, sotto le luci delle stelle di Ferragosto, ha sconfitto lacon un netto 3-0 (25-19; 25-19; 25-15) e ha incominciato con il piede giusto la propria avventura nella rassegna continentale. Le Campionesse d’Europa partivano con tutti i favori del pronostico e non hanno avuto particolari problemi contro un’avversaria sulla carta ampiamente inferiore rispetto alle nostre portacolori, anche se nel corso dell’incontro non ha sfigurato.ha offerto un gioco solido e concreto, facendosi apprezzare per la continuità in fase offensiva e per la ...