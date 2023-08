Volley | iniziano gli Europei femminili | si gioca nella magica cornice dell’Arena di Verona

(Di martedì 15 agosto 2023) Inizia oggi l’avventura azzurra neglidi pallavolo. Questa sera, alle 20, l’Italia scenderà in campo contro la Romania per difendere il titolo di Campionesse d’Europa conquistato lo scorso anno. La partita, visibile su Rai 3, si terrà in una location speciale, quelladi. Si tratta di un evento storico per lo sport e per l’anfiteatro, dopo esattamente 35 anni dall’ultimo evento agonistico ospitato dall’Arena, la partita di pallavolo tra Stati Uniti e U tenutasi il 23 maggio 1988. Glisaranno un importante campo prova per l’organizzazione veronese, che si prepara ad ospitare la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali del 2026. In attesa della partita di questa sera, il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha commentato: “Siamo fermamente convinti ...

...femminili 2023 di, in programma da martedì 15 agosto a domenica 3 settembre tra Italia, Belgio, Estonia e Germania. Le azzurre di Davide Mazzanti, campionesse d'Europa in carica,la ......femminili 2023 di, in programma da martedì 15 agosto a domenica 3 settembre tra Italia, Belgio, Estonia e Germania. Le azzurre di Davide Mazzanti, campionesse d'Europa in carica,la ......femminili 2023 di, in programma da martedì 15 agosto a domenica 3 settembre tra Italia, Belgio, Estonia e Germania. Le azzurre di Davide Mazzanti, campionesse d'Europa in carica,la ...

Pallavolo A1 femminile – Trentino Volley targato Sinibaldi inizia la nuova avventura nella massima serie ivolleymagazine

Coach Mazzanti ha fatto la sua rivoluzione e dovrà cercare di far funzionare le stelle Egonu-Antropova. Oltre alla Nazionale azzurra le favorite sono Serbia, Turchia e Polonia.“Chi come me non vede l’ora che inizi l’Europeo!”: in tanti sono pronti ad alzare idealmente la mano alla domanda posta da Loveth Omoruyi sul proprio profilo Instagram. Scatta a Ferragosto l’Europeo ...