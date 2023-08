Volley femminile | Paola Egonu non è più titolare nell’Italia? Antropova ribalta le gerarchie | la mossa di Mazzanti

(Di martedì 15 agosto 2023) Il CT Davideha stupito nel momento di schierare la formazione dell’Italia per la sfida contro la Romania, match d’apertura degli Europei 2023 di. Il tecnico marchigiano ha infatti deciso di puntare su Ekaterinanel ruolo di oppostoe di lasciarein panchina, inserendola poi soltanto per alcuni scambi sfruttando il doppio cambio (in coppia con la palleggiatrice Francesca Bosio). Unache indubbiamente genererà domande e che farà discutere nei prossimi giorni, anche perché al termine dell’incontro l’allenatore ha affermato che questa è la sua idea di formazioneper il prosieguo della rassegna continentale. A questo punto...

La prima fase dell'Italvolleyproseguirà al PalaRuffini di Torino per la sfida contro la Bosnia Erzegovina (martedì 22 alle ore 21) e Croazia (mercoledì 23 alle 21).

Molto buona la prestazione della neo azzurra Ekaterina Antropova nel ruolo di opposta mentre Paola Egonu, rientrata in squadra dopo l'arrabbiatura dello scorso anno, è partita dalla panchina.