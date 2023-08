Volley | Davide Mazzanti | “Formazione titolare? Quella usata all’inizio” Italia con Antropova in campo ed Egonu in panchina?

(Di martedì 15 agosto 2023) L’ha aperto gli Europei 2023 difemminile con una netta vittoria contro la poco quotata Romania all’Arena di Verona. Davanti ai 9.358 spettatori che hanno gremito l’iconico impianto veneto, la nostra Nazionale si è messa in bella mostra e ha ottenuto un successo ampiamente scontato alla vigilia. Le Campionesse d’Europa hanno scaldato i motori e si sono portate prontamente in testa al gruppo B in vista delle prossime due partite decisamente abbordabili contro Romania e Bulgaria. C’era tanta curiosità per conoscere quale sarebbe stata ladell’. Il CTha deciso di schierare Ekaterinada oppostoe così l’attaccante di Scandicci ha fatto il proprio debutto ufficiale ...

Nella spettacolare cornice dell' Arena di Verona , l' Italvolley del ctMazzanti inizia nel migliore dei modi l' Europeo . Le azzurre battono la Romania tre set a zero (punteggi di 25 - 19, 25 - 19, 25 - 15) davanti a 9.500 spettatori. Una partita sempre in ...... bagnato da tanto tifo azzurro e 9500 spettatori che tornavano all'Arena per una partita di... Come si era capito già negli ultimi giorni della vigiliaMazzanti tiene in panchina Paola ......, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO La partita Guillermo Naranjo Hernandez per la Romania schiera Buterez, Inneh, Virlan, Axinte, Budai - Ungureanu, Ioan, Albu il libero....

Volley, Davide Mazzanti: "Formazione titolare Quella usata all'inizio". Italia con Antropova titolare ed Egonu in panchina OA Sport

Mazzanti: "Giusto che tutte si godessero questa partita" Un Davide Mazzanti che ha fatto giocare tutte le sue giocatrici: "Cambiato tutte le giocatrici perché giocare qui non so quando ricapiterà e ...Esordio europeo vincente per la Nazionale italiana femminile di volley del ct Davide Mazzanti. Nella suggestiva cornice dell’Arena di Verona, di fronte a ...