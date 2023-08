Villa da sogno | premi record e un «regalo» speciale per la fidanzata | così l’Arabia Saudita ha sedotto anche Neymar

(Di martedì 15 agosto 2023) Mancavano solo i dettagli del contratto, per siglare le nozze d’Arabia tra, la stella brasiliana ormai ex Psg, e l’Al-Hillal, uno dei club sauditi che ha terremotato la sessione estiva di calciomercato. I colpi in serie delle squadre del campionato arabico (le altre due che guidano le danze sono l’Al-Nassr e l’Al-Ittihad) stanno già cambiando il volto del calcio mondiale, privando i club europei di alcune delle star più in vista, sui campi e fuori: da Cristiano Ronaldo a Karim Benzema, da Ngolo Kanté a Kalidou Koulibaly, da Sadio Mané a Marcelo Brozovic, la lista dei campioni ingaggiati dai club sauditi è ormai lunga e luccicante. Fallito – almeno per ora – l’assalto al giovane Kylian Mbappé, dunque, l’Al-Hillal si rafforza ufficialmentecon l’arrivo di. Al Psg, secondo quanto trapela, dovrebbero andare circa 90 ...

Vita daGli introiti monetari di cui godrà Neymar sono già da perdere la testa: oltre agli 80 ... Per rilassarsi nella vita privata, Neymar andrà a vivere in unaal centro di una tenuta di ......per percorrere una passeggiata indimenticabile tra le incantevoli stradine capresi fino a... E' un viaggio nell'ora blu che segna il confine tra realtà ee in cui i colori stessi si ...... sul palcoscenico a cielo aperto allestito nella splendida location del Ninfeo diFabri a ... Il 19 agosto sarà, invece, la volta di Francesca Bianco con "Ildi Ipazia" di Massimo Vincenzi, ...

Villa da sogno, premi record e un «regalo» speciale per la fidanzata ... Open

Neymar ha effettuato a Parigi le visite mediche per l'Al Hilal, club per il quale avrebbe già firmato un contratto biennale. Lo riferiscono i media del gruppo Globo e altre testate brasiliane. Secondo ...Mancavano solo i dettagli del contratto, per siglare le nozze d’Arabia tra Neymar, la stella brasiliana ormai ex Psg, e l’Al-Hillal, uno dei club sauditi che ha terremotato la sessione estiva di calci ...