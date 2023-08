VIDEO – Inter-Egnatia 4-2 | i migliori momenti dal campo!

Anche Sandra Mondaini arrivava in spiaggia camuffata per non essere riconosciuta e poi i giocatori dell'Atalanta e dell', ed oggi In riva al mare il lettino con Edda Negri Mussolini, nipote ...ROMA - In questa edizione: - Mancini si è dimesso dalla Nazionale, Spalletti favorito per la successione - Mbappé reintegrato al PSG che perde Neymar,arriva Arnautovic - Sinner trionfa a Toronto, è il primo Master 1000 della carriera - L'italbasket strapazza Portorico nel Datome - day, scelti i 12 per il Mondiale - Palermo al lavoro per la ...La Juventus lavora all'acquisto di Berardi, su Bonucci si fa avanti l'Union Berlino. L'chiude per Arnautovic mentre Carlos Augusto firma dopo le visite mediche, il Milan valuta un attaccante se parte Colombo: si parla di Ekitike e Broja. Le notizie di oggi a cura di Salvatore ...

VIDEO / Sky: Inter, Arnautovic si avvicina: al Bologna 8 più bonus fcinter1908

Il CorSport oggi aggiorna sulla situazione di Lazar Samardzic e in particolare parla di un’ipotesi in extremis per il centrocampo dell'Inter ...Le parole del giornalista: "L'Udinese in chiave mercato è talebana, non si mette a fare i giochini: i Pozzo sono seri da 30 anni" ...