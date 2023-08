Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2023 ore 18 | 15

Leggi su romadailynews

(Di martedì 15 agosto 2023)DEL 15 AGOSTOORE 13.20 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN VIA DI RISOLUZIONE L’INCIDENTE AVVENUTO SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO DI SANTA RUFINA, PROSEGUONO LE OPERAZIONI DI RIPRISTINO E DI PULIZIA DEL MANTO STRADALE. ATTENZIONE AL EPRSONALE SU STRADA. E RESTANDO SULLA SALARIA ABBIAMO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PASSO CORESE E CAMPO MAGGIORE VERSO RIETI. RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA CASTEL PORZIANO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI DI MARCIA. LE ALTRE NOTIZIE RICORDIAMO CHE OGGI IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO OSSERVA L’ORARIO FESTIVO. LA LINEA A DELLA METROPOLITANA È INTERROTTA TRA ARCO DI TRAVERTINO E OTTAVIANO PER LAVORI; IL SERVIZIO È GARANTITO DA BUS NAVETTA. E SEMPRE NELL’AMBITO DEL TRASPORTO ...