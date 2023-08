Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 15 agosto 2023)DEL 15 AGOSTOORE 12.20 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAANCORA DIFFICOLTÀ DI CIRCONE SULLA SALARIA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PROSSIMITÀ DELLO SVINCOLO DI SANTA RUFINA, AL MOMENTO PERMANGONO CODE NELLE DUE DIREZIONI. E SEMPRE SULLA SALARIA ABBIAMO CODE A TRATTI, IN QUESTO CASO PER TRAFFICO INTENSO, TRA PASSO CORESE E CAMPO MAGGIORE IN DIREZIONE DI RIETI. RALLENTAMENTI SULLA CASSIA VEIENTANA TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E CASTEL DE CEVERI VERSO VITERBO. LUNGHE CODE SULLA A24TERAMO TRAEST E TIVOLI IN DIREZIONE TERAMO. TRAFFICATA LA VIA APPIA, CI SONO CODE TRA SANTA MARIA DELLE MOLE E CASTEL GANDOLFO VERSO ALBANO. RALLENTAMENTI, INFINE, SULLA LITORANEA TRA CASTEL PORZIANO E ...