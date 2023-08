Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 15 agosto 2023)DEL 15 AGOSTOORE 11.20 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON RIETI INCIDENTE IN VIA SALARIA, CODE ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO DI SANTA RUFINA NELLE DUE DIREZIONI. CI SPOSTIAMO NEL VITERBESE ANCHE QUI PER INCIDENTE SI SONO FORMATE CODE SULLA PROVINCIALE 8 VERENTANA TRA MARTA E CAMPO NUOVO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. ANCORA CODE SULLA PONTINA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA IL RACCORDO E TOR DE’ CENCI VERSO LATINA. PER TRAFFICO INTENSO, INVECE, ABBIAMO LUNGHE CODE SULLA A24TERAMO TRAEST E TIVOLI IN DIREZIONE DI TERAMO. RICORDIAMO CHE OGGI IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO OSSERVA L’ORARIO FESTIVO. LA LINEA A DELLA METROPOLITANA È INTERROTTA TRA ARCO DI TRAVERTINO E OTTAVIANO ...