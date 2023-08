Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 15 agosto 2023)DEL 15 AGOSTOORE 10.20 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA LA PONTINA A CAUSA DI UN INCIDENTE, CI SONO INCOLONNAMENTI TRA IL RACCORDO E TOR DE’ CENCI IN DIREZIONE DI LATINA. ALTRO INCIDENTE SULLA NETTUNENSE, SI SONO FORMATE CODE TRA VIA DEL COMMERCIO E VIA GENIO CIVILE NEI DUE SENSI DI MARCIA. INCIDENTE ANCHE IN VIA DELLA SOLFARATA, CODE NEI PRESSI DI VIA DELLE MONACHELLE NELLE DUE DIREZIONI. PER TRAFFICO INTENSO, INVECE, SI RALLENTA SULLA LITORANEA TRA CAPOCOTTA E MARINA DI ARDEA, ANCHE IN QUESTO CASO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. CI SPOSTIAMO SULLA A24, CODE VERSO TERAMO TRA LA BARRIERA DIEST E TIVOLI. DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral