Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2023 ore 09 | 45

(Di martedì 15 agosto 2023)DEL 15 AGOSTOORE 09.20 ARIANNA CAROCCI DI NUOVO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DALLA LITORANEA PER TRAFFICO SI RALLENTA TRA CAPOCOTTA E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI DI MARCIA. SULLA FLACCA CODE TRA SPERLONGA E GAETA NEI PRESSI DI VIA SANT’AGOSTINO, ANCHE QUI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. RICORDIAMO CHE OGGI È IN VIGORE IL FERMO DEI MEZZI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7 T E MEZZA: FINO ALLE 22 DI QUESTA SERA DIVIETO DI CIRCONE SULL’INTERA RETE AUTOSTRADALE. OGGI ORARIO FESTIVO PER IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO. SULLA METRO A, PER LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI, FINO AL 24 AGOSTO INTERROTTA LA TRATTA ARCO DI TRAVERTINO – OTTAVIANO; ATTIVO SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO. SONO, INVECE, SOSPESI I LAVORI SULLA FERROVIA ...