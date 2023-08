Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2023 ore 09 | 15

Leggi su romadailynews

(Di martedì 15 agosto 2023)DEL 15 AGOSTOORE 08.20 ARIANNA CAROCCI BENTROVATI E BUON FERRAGOSTO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1 FIRENZESEGNALATO UN INCIDENTE NEI PRESSI DEL KM 533+000 TRA GUIDONIA MONTECELIO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONENORD IN DIREZIONE FIRENZE. A MONTALTO DI CASTRO ATTENZIONE PER CHI PERCORRE LA STRADA PROVINCIALE 46 PER LA PRESENZA DI OLIO SULLA SEDE STRADALE ALL’ALTEZZA DELL’INCROCIO CON LA REGIONALE 312 CASTRENSE; AL MOMENTO CI SONO RALLENTAMENTI NEI DUE SENSI DI MARCIA. IN VIGORE OGGI IL FERMO DEI MEZZI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7 T E MEZZA: FINO ALLE 22 DI QUESTA SERA DIVIETO DI CIRCONE SULL’INTERA RETE AUTOSTRADALE. TRASPORTO PUBBLICO OGGI ORARIO FESTIVO SULLE RETI ATAC E ...