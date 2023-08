Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2023 ore 08 | 15

Leggi su romadailynews

(Di martedì 15 agosto 2023)DEL 15 AGOSTOORE 07.20 ARIANNA CAROCCI BENTROVATI E BUON FERRAGOSTO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLANESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO, LA CIRCONE RISULTA INFATTI SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA. IN VIGORE OGGI LO STOP DEI MEZZI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7 T E MEZZA, CHE FINO ALLE 22 DI QUESTA SERA NON POTRANNO CIRCOLARE SULL’INTERA RETE AUTOSTRADALE. LE ALTRE NOTIZIE ORARIO FESTIVO SULLA RETE CAPITOLINA DEL TRASPORTO PUBBLICO (ATAC ETPL). RICORDIAMO CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA, PER LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI, FINO AL 24 AGOSTO È INTERROTTA LA TRATTA ARCO DI TRAVERTINO – OTTAVIANO. SERVIZIO GARANTITO DA BUS NAVETTA. E ...