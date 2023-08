Vela | Mondiali Den Haag 2023 | Ferrari Caruso sprofondano nel 470 misto | buone notizie dal windsurf

(Di martedì 15 agosto 2023) Quinta giornata di gare aidiin corso a Den, dove una forte corrente ha in particolare condizionato le regate del pomeriggio. Bruttenel 470, dove la coppia composta da Giacomoe Bianca, dopo la scqualifica di ieri vive un’altra pessima giornata e sprofonda in venticinquesima posizione, ben lontana dai posti che porterebbero un pass olimpico per Parigi a tre regate dalla conclusione. Inseguono Parigi anche Uberto Crivelli Visconti e Giulio Calabrò nei 49er, dove recuperano alcune posizioni e ora si ritrovano sedicesimi a -9 dall’ultima coppia al momento ammessa, quella composta dagli austriaci Bildstein e Hussl. Molto complicato raggiungere la Medal Race anche nei 49erFX per le due coppie Jana ...

Si è conclusa anche la quarta giornata deidiin corso di svolgimento nelle acque di Den Haag. Anche nel primo giorno di Gold Fleet mantengono la prima posizione Ruggero Tita e Caterina Banti: la coppia oro a Tokyo hanno perso ...Terzo giorno in archivio aidi Den Haag, che ha visto scendere in acqua i 49er, i 49er:FX, gli ILCA 6, gli ILCA 7 e i Nacra 17. Continua il dominio dei campioni olimpici in carica Ruggero Tita e Caterina Banti , che si ...... previsioni atmosferiche che del resto erano necessarie anche nella ricerca del vento favorevole, aspetto tra l'altro fondamentale nella navigazione a. Le due guerreL'osservazione ...

Vela, Mondiali 2023: Nicolò Renna vola nell'iQFoil! Molto bene Pianosi nel kite, crollano Ferrari/Caruso OA Sport

Quinto giorno dei Sailing World Championships di Den Haag: anche oggi la corrente caratterizza le prove degli atleti in acqua. Da domani le prime medaglie per i Para Sailing e ultimi giorni di Gold Fl ...Tanta carne al fuoco e programma sempre più fitto nella quinta giornata dei Campionati Mondiali 2023 di vela olimpica a classi unificate, in corso di svolgimento nelle acque olandesi di Den Haag (L'Ai ...