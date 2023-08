Vasseur | In Ferrari atmosfera buonissima | oggi intorno a un tavolo non ci si dà la colpa a vicenda

(Di martedì 15 agosto 2023) Come ha fatto Frederic, team principal, alla Gazzetta dello Sport: " Se si analizzano i dati, in qualifica siamo staccati di uno 0,2% dalla Red Bull, a volte dello 0,4 ma in alcune ...

Come ha fatto Frederic, team principal, alla Gazzetta dello Sport: " Se si analizzano i dati, in qualifica siamo staccati di uno 0,2% dalla Red Bull, a volte dello 0,4 ma in alcune ...Lain questo 2023 ha inaugurato l'era di Fredericper quanto concerne la figura di team principal, carica in precedenza occupata da Mattia Binotto dal 2019 al 2022 e da Maurizio ...Sì, a parte l'amore per lache è sempre esistito ed esisterà sempre, condivido molte cose con Fred e molte di queste riguardano il futuro. Siamo abbastanza allineati, so che cosa sta ...

Vasseur: "Ferrari 2024, cambieremo ingegneri e filosofia del progetto" La Gazzetta dello Sport

La Ferrari ha iniziato un nuovo corso che, entro 2 anni, dovrebbe portare a dei risultati effettivi. Ecco quali figure stanno assumendo.Il team principal Ferrari ha concesso un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport', in cui fa un bilancio della stagione 2023 della Rossa e guarda al futuro: "Stiamo cercando di capire come rendere la mo ...