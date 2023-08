Vangelo di oggi 15 Agosto 2023 | Lc 1 | 39-56 | Video commento

Leggi su lalucedimaria

(Di martedì 15 agosto 2023) Ascoltiamo e meditiamo ildi martedì 15, per iniziare questo nuovo giorno alla luce della Parola del Signore. Vi proponiamo un primo spunto di riflessione deldi: “Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente e Santo è il suo nome”. “Dio, attraverso lei, ha inaugurato una svolta storica, ha definitivamente L'articolodi15: Lc 1,39-56proviene da La Luce di Maria.