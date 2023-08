Leggi Anche Assalto al Congresso,Trump è stato incriminato - L'ex presidente: 'Nel 2024 vinceremo la Casa Bianca' Leggi AncheTrump indagato per l'assalto a Capitol Hill - Poi gli ...... sondaggi: cresce il distacco fra Trump e DeSantis FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti MondoWeekly News, Trump incriminato. Lui: "Nel 2024 vinceremo"Trump è stato ...L'ex presidente degli Stati UnitiTrump è stato incriminato per la quarta volta. Stavolta nell'indagine sulle sue pressioni per ribaltare il risultato delle elezioni del 2020 in Georgia. Lo ha deciso il Gran Giurì della contea ...

Usa, Donald Trump di nuovo incriminato: è la quarta volta TGCOM

L'ex presidente americano è accusato di aver tentato di sovvertire l'esito del voto presidenziale in Georgia nel 2020, in una cospirazione con altre 18 persone ...Gli vengono contestati 13 capi d'imputazione, dalla violazione della legge antiracket alla cospirazione, nell'indagine sulle pressioni per ribaltare il voto in Georgia nel 2020 ...