Uomini e Donne | due Over fidanzati di nuovo | «Non torniamo da Maria»

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 15 agosto 2023) Allarme rientrato per Paola Ruocco e Daniele Lizzeri. Gli ex volti del Tronodiavevano annunciato alla fine di luglio la rottura. A testimoniarlo era stata l'ex dama dichiarando che "i miei obiettivi erano di gran lunga distinti da quelli di Daniele, molto distante dal mio motto 'Vivi la vita giorno per giorno come se non ci fosse un domani'". Sembrava definitiva, per una diversa visione della vita, la fine della storia con il compagno e invece c'è stato un ritorno di fiamma. L'incompatibilità caratteriale, uscita fuori nel corso della frequentazione dopo, è stata messa da parte e sembra che i due abbiano trovato un punto di comune accordo. In una diretta Instagram Daniele Lizzeri ha dichiarato: "È successa una cosa bellissima… Non ho fatto nulla di che, ho solo ...