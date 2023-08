Università | La Sapienza prima italiana nella classifica mondiale Arwu oltre il 100° posto La migliore? Sempre Harvard

(Di martedì 15 agosto 2023) Lasi conferma laAcademic Ranking of World Universities, in uscita oggi a cura dell’organizzazione indipendente Shanghai Ranking Consultancy, collocandosi come primo e unico ateneo italianofascia 101-150, cioè tra le prime 150top al mondo. A livello globale, il primodellaè occupato da 20 anni dall’di, mentre la Stanford University e il MIT di Boston detengono rispettivamente la seconda e la terza posizione. L’di Milano, di Padova e di Pisa si pongono –– pari merito subito ...

L'organizzazione indipendente Shanghai Ranking Consultancy ha pubblicato l'Academic Ranking of World Universities. Lasi conferma in vetta alla classifica italiana, primo e unico ateneo del nostro Paese nella fascia tra le prime 150 posizioni al mondo. A livello globale in testa Harvard, poi Stanford e MitNella classifica, la migliore italiana risulta La, che si colloca nel range 101 - 150 a livello internazionale, unica tra ledel nostro Paese in questa fascia. 'Ancora una volta ...Laè l'unicaitaliana a vantare un primo posto assoluto a livello internazionale. Anche la classifica generale QS World University Rankings, resa pubblica il 27 giugno 2023, ha ...