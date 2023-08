Un' altra colata di detriti in Valle di Susa | chiusa strada

(Di martedì 15 agosto 2023) Un'ca indi, una trentina di chilometri più in basso rispetto a Bardonecchia. E' caduta - informa la Città metropolitana di Torino - a Giaglione (Torino) sulla...

Un'altra colata detritica in Valle di Susa, una trentina di chilometri più in basso rispetto a Bardonecchia. (ANSA) ...Dopo la colata di fango, il Coc (Centro Operativo Comunale) ha dato il via libera all’arrivo dei turisti a Bardonecchia ...