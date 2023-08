Un trentennio di Italia sempre uguale a sé stessa | con i soliti vizi e qualche ruga in più

Leggi su linkiesta

(Di martedì 15 agosto 2023) Sono passati ventisette anni da quando vedemmo per la prima volta “Ferie d’agosto”, il film di Paolo Virzì. Era il 1996 e in un’estate di metà anni Novanta, a Ventotene, in quella che fu l’isola dove prese forma l’idea visionaria di Europa unita e federale, due famiglie, diverse per cultura, modi e stili di vita, consumavano le ferie agostane scontrandosi in un faticoso rapporto di vicinato. Ho rivisto questo film l’altra sera e, davanti ai piccoli e grandi drammi delle famigliene di un’epoca in cui ero poco più che decenne, non ho potuto non pensare al tempo che è passato, alla sinistra delle famiglie plurali guidate nel film da un grande Silvio Orlando, in perenne crisi di identità, in conflitto con sé, irrilevante, rassegnata – per giustificarsi e consolarsi – ad essere minoranza incompresa fino a rivendicare il proprio fallimento, ...