(Di martedì 15 agosto 2023) AGI - Sono proseguite senza sosta anche dopo il tramonto le ricerche del giovane disperso dal pomerIggio di Ferragosto neldi. L'allarme è stato lanciato dopo che unsulla ventina si è tuffato dal pedalò senza più riemergere. Sono a lavoro i vigili del fuoco, con l'ausilio dei sommozzatori e i carabinieri. Il buio fa aumentare la tensione. Il giovane, a quanto si apprende, era assieme ad altre persone e sarebbero state quest'ultime a lanciare l'allarme. Nel frattempo, in segno di rispetto per la famiglia dele per non ostacolare le operazioni di ricerca, il Comune di Capodimonte ha rinviato lo spettacolo pirotecnico e la tombola. Rinviata anche la processione cattolica in onore del patrono del paese.

Un ragazzo è scomparso nel lago di Bolsena AGI - Agenzia Italia

