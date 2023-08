Un Posto al Sole – Le storie | oggi 15 agosto | non va in onda

... Canale 5: The Wall ha ottenuto 1.018.000 telespettatori (12.5%) nella prima parte e ne ha avuti 1.399.000 (13.9%) nella seconda; Rai Tre: Unalha appassionato 614.000 spettatori (4.6%); ......Spalletti per liberarlo o fare il bel gesto di lasciare che vada ad allenare la Nazionale al... Dice De Laurentiis: 'sotto ildi agosto le ferie sono per tutti e quindi il calcio Napoli ...... Giuseppe Stigliano, titolare della nota agenzia di moda tarantina Jonica Eventi, consulente e co - organizzatore della manifestazione, Ospite l'attore della soap opera Unal, Samuele ...

Un Posto al Sole Anticipazioni: settembre bollente in arrivo per alcune delle coppie della Soap ComingSoon.it

My Home My Destiny cancellato dal palinsesto Mediaset per Ferragosto, cosa c'è al suo posto e quando torna su Canale 5 Scopri di più.A partire da oggi, 14 agosto, Un posto al sole va in pausa. I protagonisti della soap ambientata a Napoli si concedono alcuni giorni di vacanza: ecco quando torneranno: Un posto al sole si prende qual ...