Ultime Notizie – Surfisti dispersi dopo tempesta | trovati vivi dopo 38 ore sulla tavola

(Di martedì 15 agosto 2023) Sono stati ri38 ore in mare, iaustraliani che erano stati dichiaratiunain una remota aerea dell’Indonesia. Tre di loro sono stati rimentre galleggiavano sulle loro tavole da una dalle imbarcazioni coinvolte nelle operazioni di soccorso e recupero. Un quarto surfista australiano è stato recuperato in un secondo momento. Anche due membri dell’equipaggio indonesiano sono stati risani e salvi, ma uno risulta ancora disperso in mare. Il gruppo, era arrivato a Sumatra per festeggiare il trentesimo compleanno di una di loro, era partito domenica sera da Nias, una località popolare tra i, diretto verso l’isola di ...

Tuttavia, stando a quanto riportano le, Poste Italiane sta distribuendo le card Dedicata a te 2023 anche a precettori di reddito di cittadinanza, che in realtà non potrebbero riceverla ...Ma, le, sembrano portare in salita le quotazioni del candidato numero uno. E ORA SPALLETTI - Luciano Spalletti è (o era) la figura ricercata dalla FIGC per guidare la prossima era ...Missili russi lanciati nella notte hanno centrato alcuni edifici residenziali nell'ovest dell'Ucraina, vi sarebbero morti e feriti. Lo riferisce Unian citando i sindaci delle città. Il sindaco di ...

Ucraina, morti tre dipendenti di azienda svedese nei raid russi. LIVE Sky Tg24

Il mistero di Kata, la bambina di origine peruviana scomparsa a Firenze ormai due mesi fa, non ha ancora soluzione. Le indagini, al momento, non hanno avuto successo e sono diverse le piste che gli ...L'addio di Nemanja Matic alla Roma ha fatto discutere. Arrivato come fedelissimo di Mourinho, ha disputato una grande stagione e la sua conferma sembrava scontata. Uno degli ...