Ultime Notizie – Salerno | salva la speleologa ferita e bloccata a 130 metri di profondità

(Di martedì 15 agosto 2023)ta lainfortunata ieri a circa 130dinella grotta del Falco, nel territorio di Corleto Monforte, sui Monti degli Alburni. Da ieri sera le squadre dei vigili del fuoco per un totale di 15 unità, erano al lavoro anche con team speleo proveniente dal Comando di Napoli, per il soccorso alla ragazza. Sul posto, per le complesse e delicate operazioni di recupero, anche squadre del Soccorso Alpino. La ragazza, che era in grotta con un gruppo di amici, è scivolata mentre percorrevano un tratto orizzontale di alcune centinaia di, alladi circa 130, provocandosi un trauma ad un arto inferiore. Le squadre del Soccorso Speleologico, composte da medico, infermiere, tecnici e telefonisti, hanno raggiunto la ragazza che è ...

... sono diverse le sanatorie a cui si può ricorrere , se si tratta, chiaramente, di abusi sanabili, così come sarebbero in arrivo, stando alle, ulteriori nuove sanatorie e condoni ...Al momento su Siena c'è sole e la speranza di contradaioli e fantini è quella di poter disputare ledue prove in programma prima del Palio di domani. . . 15 agosto 2023webinfo@adnkronos.com (Web Info) Ricevi le nostreda Google News SEGUICI Ti potrebbero interessare anche:

Ucraina, Kiev: colpite abitazioni a Leopoli e Lutsk, morti. DIRETTA Sky Tg24

I principali modelli fisico-matematici indicano come riferimento il periodo compreso tra il 28 e il 31 di agosto ...La sezione "Ultima occasione per giocare" del PlayStation Store è stata aggiornata, svelando quali giochi PS5 e PS4 lasceranno il catalogo dei servizi PlayStation Plus Extra e Premium alle 11:00 ...