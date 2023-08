Ultime Notizie – Russia | esplode stazione servizio in Daghestan | almeno 30 morti

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 15 agosto 2023) Il bilancio delle vittime dopo l’esplosione in unadia Makhachkala inè salito a 30 persone. Lo riferisce all’agenzia di stampa russa ‘Tass’ il ministero delle emergenze russe. “Durante i soccorsi sono stati trovati i corpi di altre tre vittime. Al momento, a seguito di un incendio in unadia Makhachkala, 105 persone sono rimaste ferite, 30 delle quali sono morte”, afferma il ministero. Un aereo Il-76 del ministero delle situazioni di emergenza è arrivato alladiper l’evacuazione sanitaria delle vittime dell’esplosione. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione