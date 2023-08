Ultime Notizie Roma del 15-08-2023 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 15 agosto 2023)dailynews radiogiornale martedì 15 agosto buon Ferragosto dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno Buongiorno dalla redazione tanta paura in Val di Susa un improvviso e violento salita mento nel corso di un torrente all’interno del centro urbano di Bardonecchia scatenato da una frana ha provocato domenica no Tsunami di fango sono stati rintracciati i 5 dispersi mentre si sono registrati inserite ancora una sessantina di sfollati secondo il punto fatto la sfida con Chiara Rossetti l’intervento dei pompieri ha consentito di salva 6 persone rimaste intrappolate a bordo di un camper trascinato a Valle dalla colata di acqua fango e detriti alcune auto erano state trascinate fino a 10 km di distanza vediamo un in Sicilia una densa nube di cenere ha invaso le strade di Catania Misterbianco e Linguaglossa è spinta dal vento la cena è arrivata anche nelle siracusano ...