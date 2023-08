Ultime Notizie – Calciomercato Juve | Berardi in arrivo? Ultime news

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 15 agosto 2023) Domenicoè il nome caldo per lantus a Ferragosto secondo ledi. Il 29enne esterno del Sassuolo sembra destinato a lasciare il club emiliano, dove è nato e cresciuto. Il giocatore, accostato alla, è pronto al grande salto dopo aver detto no alla Vecchia Signora da giovanissimo. I rumors fanno riferimento ad un’ipotesi di contratto quadriennale per il giocatore. Il Sassuolo non si opporrebbe alla cessione della propria bandiera ma non ha intenzione di fare sconti: il cartellino diviene valutato 20-25 milioni e non è chiaro se nella trattativa possa essere inserito qualche giovane bianconero. La, che nella stagione 2023-2024 non giocherà le coppe europee, pare intenzionata a ...