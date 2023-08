Ulivieri | «Spalletti scelta azzeccata Per Mancini tempi e modi da rivedere»

(Di martedì 15 agosto 2023) Renzo, presidente dell’Associazione Italiana Allenatori, ha parlato in un’intervista a La Gazzetta dello Sport, sul futuro della panchina dell’Italia Renzo, presidente dell’Associazione Italiana Allenatori, ha parlato in un’intervista a La Gazzetta dello Sport, sul futuro della panchina dell’Italia. Le sue dichiarazioni: DECISIONE– «Premesso che ci vuole prudenza nell’affrontare l’argomento, perché non sappiamo le ragioni di questa decisione, dico che non mi sono garbati né iné i. Si poteva fare tutto in una maniera diversa».– «sarebbe una. Anche Antonio Conte andrebbe bene, per carità. In Italia abbiamo ottimi allenatori. Luciano ha maturato una ...

Così Renzo, presidente dell'Assoallenatori, commenta le dimissioni di Roberto Mancini in ... 'sarebbe una scelta azzeccata, ma andrebbe bene anche Conte. Ci sono ottimi allenatori ......di Conte e, ottimi allenatori di sicuro. Sono fiducioso che la Federazione saprà trovare un tecnico all'altezza come merita la storia della nostra nazionale", aggiunge Zoff. RENZO"...... Antonio Conte e Luciano. Le ipotesi non possono prescindere da loro due per la ... Non è da, sottovalutare, al riguardo, che il presidente degli allenatori italiani, Renzo, dice di ...

Ulivieri: "I modi di Mancini non mi sono piaciuti. Spalletti perfetto per l'Italia" La Gazzetta dello Sport

Qualche annetto di esperienza nel mondo del calcio ce l’ho, ma non ricordo di aver mai assistito a una situazione del genere. Ci ...In un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, il presidente dell'Assoallenatori Renzo Ulivieri ha parlato delle dimissioni di Roberto Mancini da Ct della Nazionale: 'Non mi sono garbati né i ...